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Video: Jim Larranaga Speaks To Media Ahead Of Big Ten/ACC Challenge

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Basketball Coach Jim Larranaga talks about the challenge that Rutgers presents. Coach also talks about Clifford Omoruyi and how compares to a hall-of-fame basketball player, getting more players playing time, and the importance of scoring in transition.

Miami hosts the (5-1) Scarlet Knights in the Big Ten/ACC Challenge Wednesday at 7:15 PM.

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