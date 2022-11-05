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Video: Mario Cristobal Addresses Media After Devastating Loss to FSU

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal speaks with the media after an embarrassing loss to Florida State. He talks of the lack of production on offense, what Jacurri Brown brought to the offense, and giving up big plays on defense.

He did not have an update on Tyler Van Dyke's status who left the game due to injury.

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