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Video: Mario Cristobal Answers Questions From Media Ahead of FSU Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal talks about the rivalry between Miami and Florida State. Cristobal talks about the play of Jake Garcia, and updated the status of Tyler Van Dyke. He also touched on Jaylan Knighton, Kahlil Brantley, Anez Cooper, Leonard Taylor, and Al Blades Jr.

He also answered a question regarding the offensive play calling.

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