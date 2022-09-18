News More News
{{ timeAgo('2022-09-18 12:48:15 -0500') }} football Edit

Video: Mario Cristobal's Post-Game Comments After Texas A&M Loss

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

See Mario Cristobal's post-game press conference after Miami's 17-9 loss against Texas A&M.

Miami dominated in time of possession - 34:20 to 25:40, total yards - 392 to 264, and first downs - 27-16.

Texas A&M won in pass breakups - 8-5, and QB hurries - 6-3.

Miami also won in sacks - 3-0.

Miami went 5-14 on third downs while A&M went 4-12.


Miami Head Coach Mario Cristobal
Miami Head Coach Mario Cristobal
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}