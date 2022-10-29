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Video: Mario Cristobal Talks To Media After 14-12 4OT Win Over UVA

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal spoke to the media after the road win over Virginia. Cristobal about the struggles with the offense, tackling, the performance from kicker Andres Borregales, and what the team takes away from being in a close game.

No update on Tyler Van Dyke's status for the next game.

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