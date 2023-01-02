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Video: Miami 2023 Signee Robert Stafford At UA All-America Practice

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami signee Robert Stafford learned about what he needs to work on when faced with tough competition at the UA All-America practice.

Stafford adds depth to the DB room along with fellow 2023 signee Damari Brown and Miami commit Cormani McClain. McClain was not seen on the last practice day Tuesday.

Stafford will be in rotation with several other defensive backs in the game on Tuesday afternoon. Kickoff is set for 5:00 PM eastern at Camping World Stadium

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