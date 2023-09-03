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Video: Miami 2024 commits Elijah Lofton and Zaquan Patterson talk post game

CanesCounty.com
Staff

Elijah Lofton, tight end for top five nationally ranked Bishop Gorman High School, helped his team get a win over top 10 ranked Miami Central.

Lofton scored three touchdowns (two receiving, one rushing) in a 39-35 win.

Interview by Anthony Yero

Zaquan Patterson recorded his second pick-six of the year in a 44-4 win over Nationally ranked Cardinal Gibbons.

He talks of his efforts to recruit blue-chip teammates CJ Ewald (2025 Michigan commit) and Jeremiah Smith (2024 Ohio State Commit).

Interview by Frank Tucker

This article will update with new highlights once they become available

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