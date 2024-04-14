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Video: Miami 2025 OL target Jayvon McFadden talks Miami visit, contenders

David Berry
Video Director

Four-star 2025 offensive lineman Jayvon McFadden talks with Rivals.com Recruiting Analyst Adam Friedman at Rivals Camp in Charlotte, NC.

He shares his thoughts on the visit to Miami (0:50).

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