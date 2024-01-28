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Video: Miami 2025 QB commit Luke Nickel talks Miami visit at Battle Miami

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami commit Luke Nickel answered questions at the seven-on-seven tournament Battle Miami. Nickel is playing for the Georgia-based program C1N.

He shares his thoughts on the visit to Miami, learning under the tutelage of seven-on-seven coach and former NFL quarterback Cam Newton, learning from Miami offensive coordinator Shannon Dawson, and other schools recruiting him.

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