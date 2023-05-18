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Five-star Justin Scott and others lock-in official visit dates

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami continues to do a tremendous job of re-building the program through recruiting, as the 2023 recruiting class finished ranked 7th in the nation, and the 2024 class is currently ranked 29th in the nation after a recent wave of prospects pledging their loyalty to Miami.

That ranking is bound to increase as several top players announced Thursday that they will officially visit Miami via social media.

The five-star defensive tackle Justin Scott is a lean to Miami and many believe that the Hurricanes are out in front for his recruitment. Scott will officially visit Miami on June 16-18 and it is hard to believe that Miami will relinquish its lead.

The Miami staff will have to fight off the likes of Notre Dame which is close to home and Georgia, Michigan, and Ohio State which he also has official visits scheduled.

Confidence Level - 8

Another five-star confirming his official visit to Miami is defensive end Kamarion Franklin. The elite edge rusher enjoyed his trip to Miami but several other schools are in the mix for his talents which include Alabama, Arkansas, Florida State, Mississippi State, Ole Miss, Ohio State, Tennessee, Texas, and Texas A&M.

Confidence Level - 7

Jaylen Heyward has become an intriguing prospect to project to Miami as of late. The Georgia commit visited Miami last weekend and now locks an official visit on June 23-25. The Rockledge, FL product is certainly on flip watch this summer.

Confidence level - 8

The technically sound defensive back Ricky Knight has expressed his affinity for the Miami program but Florida State is definitely a team two watch here. Knight has an official visit set with the Seminoles and also Illinois. Miami as of now has the final visit in June (23rd-25th).

Confidence Level - 9

Other Confirmed Visitors

Jericho Johnson is reportedly scheduled officially visit Miami June 23-24.

Miami Commits

The following prospects are officially visiting June 23-25.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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