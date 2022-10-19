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Video: Mario Cristobal Answers Questions From Media, Days Before Duke Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Head Coach Mario Cristobal shares his thoughts on the importance of winning at home.

He also shares his thoughts on sophomore Defensive Tackle Darrell Jackson, Jakai Clark, Wide Receiver Brashard Smith, Quarterback Tyler Van Dyke running the football, Duke's offensive line, and special teams play.

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Head Coach Mario Cristobal
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