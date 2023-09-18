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Miami Basketball trending to land top-20 2024 player

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami is hot in recruiting as of late. Miami landed an athletic wing Isaiah Johnson-Arigua over the weekend and is very likely to build on the class this week.

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