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Miami could flip a 2024 quarterback from an SEC school

CanesCounty.com
Staff

The Miami Hurricanes are looking to upgrade the talent at every position. Quarterback is the most critical position on the football field and bringing in top prospects is always great for competition.

One of the top prospects that is committed to an SEC school is on the radar.

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