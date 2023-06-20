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Miami growing interest in four-star TE KJ Duff ahead of commitment

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami is looking to continue its momentum in recruiting by adding explosive playmakers. Korey "KJ" Duff is just that.

Duff had an impressive showing at OT7 last weekend and is drawing interest from the Miami Hurricanes. The big four-star 2024 target from New York is approaching his commitment day - June 29th.

Duff took official visits to Chapel Hill and Piscataway this month after dropping a top seven school list that included UCF, Texas, Texas A&M, Syracuse, North Carolina, Rutgers, and Miami. He shared his thoughts on his top schools about a month ago.

Duff visited Miami on April 13th and was also offered a scholarship that same day.

The race for Duff is seemingly down to UNC, Rutgers, and now Miami.

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