Speed kills, however, Miami has lacked a true speed demon as in previous decades. But that will seemingly change with the additions of freshmen Nathaniel Joseph and Christopher Johnson Jr.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GcmVha2lzaCBzcGVlZC4g8J+Ys/Cfkqg8YnI+PGJyPkNocmlzdG9w aGVyIEpvaG5zb24gaXMgYnJpbmdpbmcgZWxpdGUgc3BlZWQgdG8gVGhlIFUu IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ycVJKeE1JNXBvIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vcnFSSnhNSTVwbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAzMDUgU3BvcnRzIChA MzA1U3BvcnRzcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zMDVT cG9ydHNzL3N0YXR1cy8xNjQ5MTgzMzkxNDI5MDQyMTc3P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

The future Miami running back dominated at the 3A Region 4 Meet, clocking a 10.45 in the 100m and 20.66 in the 200m. He came into the meet as the defending state champion, and held his own once again. In 2022, Johnson won the 3A state title in the 100-meter dash with the same time (10.45) as he ran last weekend. He ran a faster 200-meter dash this past weekend than he did when he won the state title last year (20.78).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaHJpc3RvcGhlciBKb2huc29uIGNhbuKAmXQgYmUgbWVzc2VkIHdp dGggb24gdGhlIHRyYWNrLiDwn5iz8J+SqCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2NocmlzdG9waGVyajZfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBjaHJpc3RvcGhlcmo2XzwvYT4gPGJyPjxicj5Bbm90aGVyIHdlZWsgb2Yg ZG9taW5hdGlvbiBvbiB0aGUgdHJhY2sgZm9yIHRoZSBNaWFtaSBzaWduZWUu IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9PblZKeTR6QzVQIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vT25WSnk0ekM1UDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAzMDUgU3BvcnRzIChA MzA1U3BvcnRzcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zMDVT cG9ydHNzL3N0YXR1cy8xNjU1NzA4NDI2MTkyOTgyMDE5P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1heSA4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Johnson's speed was on display all throughout his senior campaign on the football field. He rushed for 1,118 yards and 17 touchdowns as a senior. The 5-foot-11, 178-pounder has received a pro comparison to former NFL All-Pro running back Chris Johnson.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PaCB3b3cg8J+YszxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q2FuZXNGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNGb290 YmFsbDwvYT4gaXMgZ2V0dGluZyBhbiBlbGl0ZSBwbGF5ZXIgaW4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaHJpc3RvcGhlcmo2Xz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2hyaXN0b3BoZXJqNl88L2E+LiBXYXMgbWFraW5n IHBsYXlzIGFsbCBuaWdodCBpbiB0aGUgRGFkZSB2cyBCcm93YXJkIEdhbWUg aW5jbHVkaW5nIHRoaXMgZGFuY2UgbGVzc29uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9jYW5lc19jb3VudHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGNhbmVzX2NvdW50eTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSTgyQmVKU1Z4UiI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL0k4MkJlSlNWeFI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRnJhbmsgVHVja2VyIChA VGhlQ3JpYlNvdXRoRkxBKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1RoZUNyaWJTb3V0aEZMQS9zdGF0dXMvMTYwNjcwMDg3OTg5NzE2OTkyMD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK