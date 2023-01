Miami 2023 signee Rueben Bain was one of the top performers at the UA All-American Next Game and many took notice. Bain, listed as a defensive tackle and 12th overall at the position, moved up 44 spots and now is the 58th overall prospect.

Miami has dropped to the seventh-ranked class in the nation but remains the top ACC school sitting at just one spot above Clemson. North Carolina is the next closest team at the 27th spot. Five-star tackle Samson Okunlola dropped 11 spots after a disappointing performance at the U.S. Army All-American Bowl. Fellow five-star offensive tackle Francis Mauigoa jumped up three spots after an impressive showing at the Polynesian Bowl.

Nathaniel Joseph jumped 13 spots to 77th overall and 15th at the wide receiver position and defensive end Jayden Wayne remained in the top 100 moving up 14 spots to 83rd in the nation.

Linebacker Malik Bryant has dropped 71 spots to 119th, tight end Riley Williams moved up four spots to 131st, linebacker Raul Aguirre dropped seven spots to 159th, defensive back Antione Jackson dropped ten spots to 174th, and running back Mark Fletcher dropped three spots to 196th.

