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Storm Tracker Podcast: Chance or no chance? Can Miami keep winning?

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Marcus Benjamin and Brandon Odoi of FootballHotbed.com break down Miami's 29-26 win over Virginia and other topics.

We share our thoughts on the game (1:15) and the play of starting Quarterback Tyler Van Dyke (4:22).

We dive into Miami's upcoming matchup against NC State and if Miami can pull off a road win (15:44).

We discuss if Miami can also go up to Tallahassee and beat undefeated Florida State (18:42) and the chances of Miami making the ACC title game (21:25).

Lastly, discuss the chances of Miami flipping Jordan Lyle, Jeremiah Smith, and Chris Ewald (23:55).

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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