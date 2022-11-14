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The Latest With Miami Target 2023 RB Christopher Johnson

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Miami target Christopher Johnson has been pegged by most to commit to Miami going into the 2022 regular season. Rumors have swirled that the local uber-fast APB from Dillard (Fort Lauderdale) may be choosing another school from the SEC.

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