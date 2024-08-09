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Video: Cavinder twins, Roberts and Coach Cullop talk ahead of 2024 season
Marcus Benjamin
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CanesCounty
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Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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Miami women's basketball coach Tricia Cullop, Jasmyne Roberts, and Haley and Hannah Cavinder answered questions from the media before practice on Thursday.
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