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Video: Cavinder twins, Roberts and Coach Cullop talk ahead of 2024 season

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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Miami women's basketball coach Tricia Cullop, Jasmyne Roberts, and Haley and Hannah Cavinder answered questions from the media before practice on Thursday.


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Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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