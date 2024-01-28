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Video: Highlights of Miami 2025 QB commit Luke Nickel at Battle Miami

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Highlights of 2025 Miami QB commit Luke Nickel at Battle Miami. Nickel plays for the seven-on-seven program C1N, coached by former NFL quarterback Cam Newton.

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Luke Nickel helped lead his seven-on-seven team to a championship win over Tuscon Turf on Sunday.

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