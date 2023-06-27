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Video: Legends Camp Montage

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

See video highlight clips from Legends Camp.

Defensive line coach Jason Taylor and offensive line coach Alex Mirabal work with prospects to help improve their technique.

Head Coach Mario Cristobal closes camp with a speech to prospects.

Video Credit: Brandon Lopez

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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