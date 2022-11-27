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Video: Mario Cristobal Talks To Media After Loss To Pitt

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal with what he told the team in the locker room after Miami's 42-16 loss to Pitt. He also talked about playing Tyler Van Dyke after missing two games due to injury and how to assess the team now that the season is over.


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