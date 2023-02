Will Mallory is doing his best to uphold the title of 'Tight End U.' Mallory was the highest-graded tight end at the Senior Bowl according to Pro Football Focus. He was also graded as the sixth-best player overall in the game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj42IGhpZ2hlc3QtZ3JhZGVkIHBsYXllcnMgZnJvbSB0aGUgU2VuaW9y IEJvd2wgdmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUEZGP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQRkY8L2E+OiA8YnI+PGJyPkVEIExvbm5p ZSBQaGVscHMgLSA5MS4yPGJyPkNCIEFudGhvbnkgSm9obnNvbiAtIDkwLjU8 YnI+RUQgSXNhaWFoIExhbmQgLSA4OS45IDxicj5PVCBSaWNoYXJkIEdvdXJh aWdlIC0gODMuOTxicj5URSBXaWxsIE1hbGxvcnkgLSA4MC43PGJyPk9MIENv ZHkgTWF1Y2ggLSA4MC45IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zdGJ5VEhr VkZnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vM3RieVRIa1ZGZzwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBNYXJjdXMgTW9zaGVyIChATWFyY3VzX01vc2hlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXJjdXNfTW9zaGVyL3N0YXR1cy8xNjIyOTk2 MDU5NTYyNjg0NDM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDcs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Mallory will continue to build his draft stock at the NFL combine scheduled for February 28th to March 6th. Defensive back Tyrique Stevenson, who also had an impressive showing at the Senior Bowl, is the only other Miami Hurricanes invited to the NFL combine.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IdWdlIHRoYW5rIHlvdSB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0ppbU5hZ3lfU0I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEppbU5h Z3lfU0I8L2E+IGZvciB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gcmVwcmVzZW50IHRo ZSBVIG9uZSBsYXN0IHRpbWUhIExvdmVkIGNvbXBldGluZyB3aXRoIHRoZSBi ZXN0IG9mIHRoZSBiZXN0IGF0IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL3NlbmlvcmJvd2w/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNlbmlv cmJvd2w8L2E+IPCfmYzwn4+8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82aVdt QUNqeER0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNmlXbUFDanhEdDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBXaWxsIE1hbGxvcnkgKEBXaWxsTWFsbG9yeV8yNSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XaWxsTWFsbG9yeV8yNS9zdGF0dXMvMTYy MjY2MDI1Njg2MDk3MTAyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFy eSA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Mallory put together his best season in his final year at 'The U' accumulating 42 receptions for 538 yards and three touchdowns. He ended his career top-two in Hurricane history among tight ends in touchdowns, receptions, and yardage.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIHRoZSB0eXBlIG9mIGVmZm9ydCB0aGF0IHlvdSBsaWtl IHRvIHNlZSBpbiB0aGUgcnVuIGdhbWUgZnJvbSBhIFRFLiBXaWxsIE1hbGxv cnkgd2l0aCBhIG5pY2UgYmxvY2sgb24gdGhlIGVkZ2UgdG8gaGVscCBwb3Ag b3BlbiB0aGlzIHJ1bi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFpZkM2aTB2 WEQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xaWZDNmkwdlhEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEJsYWluZSBHcmlzYWsgKEBiZ3Jpc2FrRFRSKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2JncmlzYWtEVFIvc3RhdHVzLzE2MjA2MTg0Njc1NDc0 MzUwMDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK