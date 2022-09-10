Miami Commits

Robert Stafford, Athlete, Eau Gallie
Robert Stafford, Athlete, Eau Gallie
Connor Lew, Offensive Lineman, Kennesaw Mountain
Connor Lew, Offensive Lineman, Kennesaw Mountain
Frankie Tinalau, Offensive Lineman, La Salle
Frankie Tinalau, Offensive Lineman, La Salle
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami Edison
Nathaniel Joseph, Wide Receiver, Miami Edison

Miami Targets

Christopher Johnson, Running Back Dillard
Christopher Johnson, Running Back Dillard
Terrence Curtis, Parkview, Cornerback
Terrence Curtis, Parkview, Cornerback
Char'quez Lee, Linebacker, La Salle
Char'quez Lee, Linebacker, La Salle