It's been a productive offseason for former Miami Hurricanes cornerback Tyrique Stevenson.
After an impressive outing at the Senior Bowl in early February, coaches and scouts had their eyes on Stevenson this week at the NFL Combine in Indianapolis.
Ranked as the fifth-best cornerback available in the 2023 NFL Draft, per Pro Football Focus, Stevenson didn't disappoint in the combine drills.
Stevenson clocked a 4.45 (official) in the 40-yard dash during his first attempt, along with a 1.51 10-yard split. He followed that with a time of 4.50 on his second 40-yard attempt.
The Miami Southridge alum measured in at six-foot, 198 pounds. He finished in the top eight amongst cornerbacks in the vertical jump (38.50") and three-cone drill (7.09 seconds).
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Stevenson has conducted a number of meetings - both formal and informal - with NFL teams throughout the week. That includes the Philadelphia Eagles, Cincinnati Bengals, New York Jets, Minnesota Vikings and Atlanta Falcons.
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Stevenson previously met with teams at the Senior Bowl. This time around, the meetings involved lots of film breakdowns.
"They were trying to figure out who Tyrique Stevenson is," he said. "Once I walked in they expressed that they love my game."
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Stevenson will continue to work out in Miami as he continues the draft process.
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